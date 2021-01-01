Комбикормовые заводы

Строительство комбикормовых заводов «под ключ» по индивидуальному заказу клиента

Производство зерноперерабатывающего оборудования

Производство зерноперерабатывающего оборудования с 1972 года

skiold skiold



Продукция SKIOLD – новые технологии, высокая производительность, безупречное качество

МЫ ПРИСЛУШИВАЕМСЯ К ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ И ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

profile-icon

Кто мы

Итальянское качество производства комбикормовых заводов «под ключ» и индивидуальных проектов

Узнать больше
service-icon

Услуги

Проектирование, производство и установка оборудования для обработки зерновых и производства комбикормов

Узнать больше
skiold-icon

SKIOLD

Современные дисковые мельницы с низким энергопотреблением и высокой производительностью

Узнать больше

НАШИ ПРОДУКТЫ

Каждый клиент будет удовлетворен благодаря широкому ассортименту предлагаемых нами продуктов, которые можно комбинировать и настраивать в соответствии с потребностями конечного пользователя.

Строительство комбикормовых заводов – это то, в чем мы профессионалы. Наша компания имеет долгую историю проектирования, разработки и строительства комбикормовых заводов для наших клиентов в сельскохозяйственной отрасли. Мы знаем, как создавать инновационные решения «под ключ», которые повышают эффективность фрезерования, сокращают эксплуатационные расходы и повышают общую безопасность ваших операций.

Перейти к продуктам

  • Охладитель сыпучих материалов

    Вертикальный охладитель гранул CaReDi модели RTC – это машина, которая используется на заводах, которые обрабатывают пеллеты в больших объемах. Этот охладитель гранул используется для снижения высокой температуры гранул, только что вышедших из гранулятора, до температуры выше комнатной. Он играет важную роль в крупном заводе по производству комбикормов, поскольку процесс охлаждения гарантирует непрерывное производство гранул. Противоточный

  • Центробежный Просеиватель, Очиститель зерна, пеллет

    ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СОРТИРОВЩИК Центробежный просеиватель CaReDi SEC – это машина, относящаяся к категории сортировщиков, которая широко используется на заводах по переработке сыпучих материалов (например, мельницы, комбикормовые заводы, маслобойни и т. д.). Это роторная просеивающая машина, предназначенная для разделения частиц разного размера на два потока продукта и удаления посторонних и крупногабаритных материалов. Центробежные просеиватели специально разработаны для

  • Распределитель потока сыпучих материалов

    Вращающийся распределитель модели CaReDi DGC – это машина, которая широко используется на заводах, которые обрабатывают сыпучие материалы. Распределитель сыпучих материалов на 4 точки идеально подходит для сортировки продукта по нескольким направлениям. Он имеет прочную конструкцию, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Вращающийся распределитель состоит из вращающейся трубки, приводимой в движение мотор-редуктором, который расположен в соответствии с

  • Дозатор сыпучих материалов

    МАКРО-ДОЗАТОР Мы понимаем, что надежная автоматизация, точность и скорость являются важными факторами, которые следует учитывать при обсуждении вариантов взвешивания и дозирования. Если вы имеете дело с тысячами килограммов сыпучих материалов, мы можем помочь. Наш дозатор сыпучих материалов построен с использованием проверенных технологий автоматизации масштабирования и дозирования, оснащенных стандартными и запатентованными функциями для максимальной эффективности и

  • Горизонтальный смеситель кормов

    Горизонтальный смеситель кормов CaReDi MOV – это машина, предназначенная для приготовления сбалансированных кормов с наличием множества компонентов, также различного удельного веса. Смеситель кормов горизонтальный купить вы можете у нас. Мы установим его, выбрав правильное размещение, чтобы максимально оптимизировать пространство. Смешиваемый материал вводится в корпус смесителя, в котором находятся мешалки (лопасти-сучки-спирали), которые заставляют продукт вращаться в

  • Молотковая мельница

    Молотковая мельница модель MMC или MD компании Ca.Re.Di – это машина, которая используется на промышленных предприятиях для высокоэффективного измельчения продуктов, которые трудно использовать в качестве корма для животных (мельницы, комбикормовые заводы и др.) и в некоторых установках для измельчения побочных продуктов. Работа мельницы основана на принципе дробления продукта посредством воздействия молотков на материал. Измельчитель, по

  • Лопастной экстрактор

    Конвейерная лента CaReDi модели TN широко используется на заводах по переработке сыпучих материалов, которые не должны иметь каких-либо разрывов (например, гранул), с низкой или высокой скоростью потока. Лопастный экстрактор применение: для горизонтальной и слегка наклонной транспортировки этих типов материалов. Сам конвейер содержит: ремень, буксируемый двумя шкивами, буксирный шкив (с покрытием для увеличения сцепления), расположенный в

  • Лопастной конвейер

    Лопастной конвейер CaReDi модели TPC подходит для транспортировки деликатных материалов (например, гранул) и / или тех, которые должны быть свободны от загрязнения со средней и низкой скоростью потока. Его форма сборки предназначена для обеспечения идеальной чистоты корпуса конвейера. Основная часть конвейера состоит из цепи, к которой прикреплены специально разработанные пластиковые лезвия. Машина имеет буксирный шкив,

  • Ленточный конвейер

    Конвейерная лента CaReDi модели TN широко используется на заводах по переработке сыпучих материалов, которые не должны иметь каких-либо разрывов (например, гранул), с низкой или высокой скоростью потока. Это в основном устройство, подходящее для горизонтальной и слегка наклонной транспортировки этих типов материалов. Сам конвейер содержит: ремень, буксируемый двумя шкивами, буксирный шкив (с покрытием для увеличения сцепления),

  • Ковшовый элеватор

    Ковшовый элеватор CaReDi модели ECA подходит для вертикальной транспортировки сыпучих материалов, с переменным расходом потока от низкого уровня к максимуму, в зависимости от модели. Мотор изменяется в зависимости от объема и высоты разгрузки, во всех случаях двигатель оснащен упором для предотвращения засорения при внезапных остановках для подъема груза. Конвейер состоит из лапки и головки, соединенных

  • Цепной конвейер Cobra

    Цепной конвейер CaReDi модели TRC подходит для транспортировки сыпучих материалов по крутому склону со средней и высокой скоростью потока. Наклонный цепной конвейер не только устойчив к экстремальным условиям, но также обеспечивает легкий доступ к труднодоступным местам. Кроме того, это обеспечивает эффективное использование пространства. Более того, приводная и промежуточная секции просты в установке. Хотя стандартные цепи

  • Цепной конвейер Redler

    Цепной конвейер CaReDi модели TC подходит для транспортировки сыпучих материалов горизонтально или по небольшому уклону со средней и высокой скоростью потока. Специально разработанные компоненты, которые используются для сборки машины, делают ее очень прочной и надежной, пригодной для интенсивного и длительного использования. Шкивы (буксирный и натяжной) фланцевые к корпусам и, как правило, оснащены отвесными блоками на

  • Винтовой конвейер

    Техническая спецификация Винтовой конвейер производства CaReDi используется для транспортировки сыпучих материалов со средней и низкой скоростью потока. Его сильная сторона – простота. Конструкция винтовых конвейеров состоит из спиральной катушки, изготовленной из углеродистой стали, нержавеющей стали или стали с высокой износостойкостью, приваренной по своему внутреннему диаметру к приводному валу. Обычно на одном конце имеется фланцевая опора,

КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ

Мы занимаемся строительством заводов «под ключ» для производства комбикормов и пеллет, кормов для домашних животных, а также строим комбикормовые заводы по индивидуальному заказу клиента.

Если вам нужен комбикормовый завод, официальный сайт нашей компании CaReDi предлагает ознакомиться со всеми услугами, а также можно заказать звонок или задать интересующие вопросы менеджеру.

Смотреть подробнее

НАШИ КЛИЕНТЫ

НОВОСТИ

Участие в международной выставке AGRO ANIMAL SHOW в Киеве
Международная выставка AGRO ANIMAL SHOW в Киеве
Участие в международной выставке Белагро-2020 в Минске
Все новости

Получить консультацию специалиста

    Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.