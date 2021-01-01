МЫ ПРИСЛУШИВАЕМСЯ К ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ И ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Кто мы
Итальянское качество производства комбикормовых заводов «под ключ» и индивидуальных проектов
Услуги
Проектирование, производство и установка оборудования для обработки зерновых и производства комбикормов
SKIOLD
Современные дисковые мельницы с низким энергопотреблением и высокой производительностью
НАШИ ПРОДУКТЫ
Каждый клиент будет удовлетворен благодаря широкому ассортименту предлагаемых нами продуктов, которые можно комбинировать и настраивать в соответствии с потребностями конечного пользователя.
Строительство комбикормовых заводов – это то, в чем мы профессионалы. Наша компания имеет долгую историю проектирования, разработки и строительства комбикормовых заводов для наших клиентов в сельскохозяйственной отрасли. Мы знаем, как создавать инновационные решения «под ключ», которые повышают эффективность фрезерования, сокращают эксплуатационные расходы и повышают общую безопасность ваших операций.
КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ
Мы занимаемся строительством заводов «под ключ» для производства комбикормов и пеллет, кормов для домашних животных, а также строим комбикормовые заводы по индивидуальному заказу клиента.
Если вам нужен комбикормовый завод, официальный сайт нашей компании CaReDi предлагает ознакомиться со всеми услугами, а также можно заказать звонок или задать интересующие вопросы менеджеру.